Узбекистанцев снова стали пугать ковидом. СЭС поспешил всех успокоить

Комитет по санитарно-эпидемиологическому благополучию поспешил развеять панические настроения. Первый зампред комитета Нурмат Атабеков заверил: эпидемиологическая ситуация в стране стабильна, причин для беспокойства нет.
«Да, действительно, в марте этого года сообщалось о распространении в некоторых странах нового штамма, впервые выявленного в Китае, — говорит Атабеков. — Однако утверждать, что мир охватила новая волна COVID-19 — необоснованно».
К тому же, с 13 апреля 2024 года Всемирная организация здравоохранения вообще прекратила публиковать ежедневную статистику по коронавирусу. Это говорит лишь об одном — мировая ситуация по коронавирусу больше не представляет серьёзной угрозы. Да, новый штамм существует, но его широкое распространение не подтверждено официально. И, как отметил специалист, по всему миру есть определённые группы, которые заинтересованы в распространении паники — в том числе и через новости о «новых опасных вирусах».
Что происходит в Узбекистане?
Эпидемиологи отмечают: население давно воспринимает COVID-19 как обычную ОРВИ. У людей уже выработался коллективный иммунитет. Система здравоохранения страны полностью готова к диагностике и лечению, а заболевших немного — и почти все переносят болезнь в лёгкой форме. Госпитализация требуется только пациентам с тяжёлыми хроническими заболеваниями.
Вопрос о новых мутациях тоже не нов: на сегодняшний день в мире зарегистрировано уже около 45 тысяч разновидностей коронавируса, но только 10−15 из них вызывали болезни. То есть не каждая мутация опасна.
Кроме того, в Узбекистане действует система вирусного мониторинга: в профильных лабораториях регулярно исследуются образцы вирусов, полученные от пациентов. Поэтому любые изменения контролируются и изучаются.
Вывод один — поводов для паники нет. Панические посты и заголовки в духе «Новая волна COVID» — не что иное, как попытка снова разжечь страх, который уже давно отступил. Узбекистану это точно не грозит.