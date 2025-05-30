Узбекистанцев снова стали пугать ковидом. СЭС поспешил всех успокоить

К тому же, с 13 апреля 2024 года Всемирная организация здравоохранения вообще прекратила публиковать ежедневную статистику по коронавирусу. Это говорит лишь об одном — мировая ситуация по коронавирусу больше не представляет серьёзной угрозы. Да, новый штамм существует, но его широкое распространение не подтверждено официально. И, как отметил специалист, по всему миру есть определённые группы, которые заинтересованы в распространении паники — в том числе и через новости о «новых опасных вирусах».