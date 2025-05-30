Жители Красноярского края планируют закрыть ипотеку в среднем за 25 лет

Средняя сумма кредита в регионе составила 4,8 миллиона рублей, при этом семьи планируют погасить его в среднем за 24 года и 9 месяцев. В апреле средняя сумма займа увеличилась до 5,2 миллиона рублей, а срок его погашения, по ожиданиям заёмщиков, составил около 26 лет, согласно данным Объединённого кредитного бюро.