Жители Красноярского края планируют закрыть ипотеку в среднем за 25 лет

Красноярский край в апреле 2025 года вошёл в число десяти регионов России с наибольшим количеством выданных ипотечных кредитов по льготным программам.
В прошлом месяце красноярцы оформили 932 льготные ипотеки, что соответствует десятому месту по стране. Важно отметить, что кредиты с государственной поддержкой составили 66% от общего числа ипотечных займов.
Средняя сумма кредита в регионе составила 4,8 миллиона рублей, при этом семьи планируют погасить его в среднем за 24 года и 9 месяцев. В апреле средняя сумма займа увеличилась до 5,2 миллиона рублей, а срок его погашения, по ожиданиям заёмщиков, составил около 26 лет, согласно данным Объединённого кредитного бюро.
Ранее рассказывали, что 3 предпринимателя из Красноярского края стали победителями всероссийского конкурса.