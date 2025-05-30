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В Самаре поменяют расписание движения речных судов ОМ и МПКС со 2 июня 2025 года

В Самарской области вновь меняется расписание рейсов по Волге.

В Самарской области вновь меняется расписание рейсов по Волге. Изменения затронули несколько популярных маршрутов.

Со 2 июня по-другому будут курсировать речные суда в Рождествено, Винновку, Ширяево и Зольное.

Вот обновленное расписание от СРПП:

Напомним, что власти Самары объявили об открытии пляжного сезона 2025 до 15 июня. За оставшиеся дни на пляжах города должны обустроить все необходимое.

Также, недавно объявили о планах запустить новые скоростные суда до Нижнего Новгорода и Казани. Возможно, будет построен новый Речной вокзал.

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