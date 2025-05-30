Самоед уехал от хозяев на электричке в Нижегородской области

По дороге до конечной станции выяснилось, что хозяйка Рони ехала к мужу на дачу. Пока супруги выносили багаж, самоед в последний момент запрыгнул обратно в вагон и отправился в путешествие. Сотрудники ГЖД сопроводили собаку на электропоезде до станции «Тепло-Троицкое». По прибытии Рони передали супругам.