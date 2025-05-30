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Самоед уехал от хозяев на электричке в Нижегородской области

Питомец в последний момент запрыгнул в вагон.

Источник: ГЖД

Сотрудники Горьковской железной дороги вернули хозяевам собаку породы самоед, которая запрыгнула в вагон и отправилась в путешествие на электричке. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания».

Инцидент произошел 28 мая в поезде, следовавшим из Нижнего Новгорода на станцию «Сережа». После высадки пассажиров на остановке «Тепло-Троицкое» билетный кассир Любовь Гаганова обнаружила в электричке самоеда без хозяев.

По дороге до конечной станции выяснилось, что хозяйка Рони ехала к мужу на дачу. Пока супруги выносили багаж, самоед в последний момент запрыгнул обратно в вагон и отправился в путешествие. Сотрудники ГЖД сопроводили собаку на электропоезде до станции «Тепло-Троицкое». По прибытии Рони передали супругам.

Ранее мы писали, что шесть утят достали из колодца на улице Деловой в Нижнем Новгороде.