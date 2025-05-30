В Ангарске полицейские нашли женщину, которая обманула, говоря о серии убийств

В Ангарске полицейские установили личность женщины, которая распространила ролик с фейковой информацией в социальных сетях. В нем рассказала, что в Ангарске якобы орудует маньяк, который задушил троих женщин. В тот же день правоохранители опровергли эту информацию.
— Полицейские вышли на автора видео и женщину, на которую она ссылалась. Последняя, подтвердив свою работу в ритуальных услугах, категорически опровергла связь с распространением информации, касающейся ее работы, и заявила, что ничего не знает о серийных убийствах и маньяке, — сообщили в пресс-службе МВД по Иркутской области.
С обеими обманщицами провели беседы и призвали с умом относиться к информации, которую озвучивают в интернете. Также полицейские призвали не распространять ложные факты, так как многие им верят.