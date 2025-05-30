Пермяки стали чаще выбирать речные маршруты для отдыха

Наиболее популярными маршрутами являются направления между Москвой и Санкт-Петербургом, а также круизы по Волге с заходом в Нижний Новгород, Самару, Саратов и другие города вдоль реки. Один из трендов этого сезона — круизы с остановками в малых городах и селах, например в Тетюшах, Хийденсельке, Сортавале, Горицах, Плесе.