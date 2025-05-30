Украина вытеснила молдавскую продукцию с прилавков нашей страны, российский рынок заблокировала ПАС, а в ЕС полно своих товаров: Экономика уверенно движется к апокалипсису

— Говорят, у нашей страны 65% доля экспорта в ЕС. Это хорошо. Но есть определённые группы товаров, экспорт которых ты не нарастишь намного в ЕС. Те же яблоки практически все шли в Россию. И сколько можно было других групп товаров создавать, которые поглотил бы российский рынок. Но мы этот рынок потеряли, — посетовал он.