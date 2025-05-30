Украина вытеснила молдавскую продукцию с прилавков нашей страны, российский рынок заблокировала ПАС, а в ЕС полно своих товаров: Экономика уверенно движется к апокалипсису

Украина вытесняет молдавскую продукцию из магазинов Молдовы.
Молдова практически полностью потеряла российский рынок, который в отличие от рынка Евросоюза мог бы поглотить большую часть молдавской сельхозпродукции, отмечает бывший вице-премьер Александр Муравский.
— Говорят, у нашей страны 65% доля экспорта в ЕС. Это хорошо. Но есть определённые группы товаров, экспорт которых ты не нарастишь намного в ЕС. Те же яблоки практически все шли в Россию. И сколько можно было других групп товаров создавать, которые поглотил бы российский рынок. Но мы этот рынок потеряли, — посетовал он.
По словам Муравского, теперь Украина в результате конфликта, а также с учётом потери российского рынка свои товары в значительной степени начала направлять в другую сторону, в том числе в РМ, и сегодня практически вся «молочка» в Молдове украинская. Кроме того, «дешёвый украинский подсолнечник практически выбил возможность у наших производителей производить конкурентоспособную продукцию».
— У нас грибы, мясная продукция, сахар, куча товаров украинской лёгкой промышленности поступают в Молдову по более низким ценам. И это всё давит на наших производителей. Баланс торговли с Украиной у нас не в пользу Молдовы, — добавил Александр Муравский, которого цитирует mybusiness.md.
Национальное бюро статистики РМ после 2020 года не публикует данных о внутренней торговле, но сегодня импорт составляет 65−70% от всей внутренней торговли продовольствием, отмечает источник.