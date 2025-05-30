Тольяттинский рефери Д. Наумов стал лучшим главным судьей минувшего сезона КХЛ

Всего 43-летний рефери отработал в 804 встречах Континентальной хоккейной лиги в роли главного судьи и 49 в статусе линейного. В прошедшем розыгрыше выходил на лед в 57 матчах «регулярки» и 14 в рамках плей-офф Кубка Гагарина (12+).