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Тольяттинский рефери Д. Наумов стал лучшим главным судьей минувшего сезона КХЛ

Арбитр из 63-го региона получил награду имени Андрея Старовойтова «Золотой свисток».

Арбитр из 63-го региона получил награду имени Андрея Старовойтова «Золотой свисток».

Всего 43-летний рефери отработал в 804 встречах Континентальной хоккейной лиги в роли главного судьи и 49 в статусе линейного. В прошедшем розыгрыше выходил на лед в 57 матчах «регулярки» и 14 в рамках плей-офф Кубка Гагарина (12+).

Награду Денису Наумову вручили на церемонии закрытия КХЛ, которая состоялась в четверг в Подмосковье, пишет «Матч ТВ». При этом телеграм-канал «Болельщики ХК “Лада” уточняет: арбитр — из Тольятти.

Ранее сообщали, что экс-вратарь волжан Владислав Подъяпольский вошел в символическую сборную лиги.

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