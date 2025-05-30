Тольяттинский рефери Д. Наумов стал лучшим главным судьей минувшего сезона КХЛ

Арбитр из 63-го региона получил награду имени Андрея Старовойтова «Золотой свисток».
Всего 43-летний рефери отработал в 804 встречах Континентальной хоккейной лиги в роли главного судьи и 49 в статусе линейного. В прошедшем розыгрыше выходил на лед в 57 матчах «регулярки» и 14 в рамках плей-офф Кубка Гагарина (12+).
Награду Денису Наумову вручили на церемонии закрытия КХЛ, которая состоялась в четверг в Подмосковье, пишет «Матч ТВ». При этом телеграм-канал «Болельщики ХК “Лада” уточняет: арбитр — из Тольятти.
Ранее сообщали, что экс-вратарь волжан Владислав Подъяпольский вошел в символическую сборную лиги.
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