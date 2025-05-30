В Красноярском крае прошел ЕГЭ по русскому языку

В Красноярском крае сегодня прошла сдача одного из самых массовых экзаменов — ЕГЭ по русскому языку, сообщили в министерстве образования региона.
Этот предмет является обязательным для всех выпускников 11 классов, и его успешная сдача необходима для получения аттестата. Для тех, кто претендует на медали, установлен минимальный порог в 70 баллов.
На сегодняшний день экзамен сдают 14 355 человек в 163 пунктах проведения, из которых 52 расположены в труднодоступных территориях. Три пункта, находящиеся в Канске и Красноярске, обеспечивают возможность сдачи экзамена на дому для детей с ограниченными возможностями здоровья. Также открыты пункты в школе при ГУФСИН и Красноярском политехническом техникуме, где экзамен сдают выпускники прошлых лет.
Заместитель министра образования края Татьяна Гридасова сообщила, что в прошлом году результаты ЕГЭ по русскому языку были высокими: 28 выпускников получили максимальный балл, а более 1,6 тысячи человек набрали свыше 80 баллов.
В министерстве отметили, что экзамены проходят без технологических сбоев и в установленный срок. Участникам предоставляется 3,5 часа на выполнение 27 заданий.
Экзамен состоит из двух частей: первая включает задания по орфографии и пунктуации, а также работу с текстом. Во второй части необходимо написать сочинение-рассуждение, за которое можно получить значительное количество баллов. В сочинении запрещено использование таких жанров, как комиксы, аниме и компьютерные игры, а объем текста должен составлять не менее 99 слов.
Ранее уже прошли экзамены по математике.