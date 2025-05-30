В Красноярском крае прошел ЕГЭ по русскому языку

На сегодняшний день экзамен сдают 14 355 человек в 163 пунктах проведения, из которых 52 расположены в труднодоступных территориях. Три пункта, находящиеся в Канске и Красноярске, обеспечивают возможность сдачи экзамена на дому для детей с ограниченными возможностями здоровья. Также открыты пункты в школе при ГУФСИН и Красноярском политехническом техникуме, где экзамен сдают выпускники прошлых лет.