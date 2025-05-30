Профессионалы из Новочеркасска отмечают День сварщика

Большинство сварщиков работают в сварочно-кузовном цехе завода. Одним из ярких примеров можно назвать Николая Руденко, работающего электросварщиком на автоматических и полуавтоматических машинах. Его путь на заводе начался в 2007 году, когда он пришел сюда уже сварщиком пятого разряда, обладая солидным профессиональным опытом. Сегодня Николай достиг высшего квалификационного уровня — шестого разряда. Также благодаря организаторским способностям заводчанин занял должность бригадира. Под его руководством находится внушительный коллектив из 60 человек, за профессиональную деятельность которых он несет полную ответственность.