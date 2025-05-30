Профессионалы из Новочеркасска отмечают День сварщика

Профессиональный праздник — День сварщика — отмечается ежегодно в последнюю пятницу мая. Именно эти специалисты отвечают за прочность соединений и надежность конструкций во многих отраслях промышленности, строительства и производства. Сегодня без сварки не обходится ни одно производственное предприятие.
Сварщик — также одна из ключевых специальностей Новочеркасского электровозостроительного завода. Сегодня на предприятии трудятся 285 представителей этой «яркой» профессии. Все они — настоящие мастера своего дела.
Большинство сварщиков работают в сварочно-кузовном цехе завода. Одним из ярких примеров можно назвать Николая Руденко, работающего электросварщиком на автоматических и полуавтоматических машинах. Его путь на заводе начался в 2007 году, когда он пришел сюда уже сварщиком пятого разряда, обладая солидным профессиональным опытом. Сегодня Николай достиг высшего квалификационного уровня — шестого разряда. Также благодаря организаторским способностям заводчанин занял должность бригадира. Под его руководством находится внушительный коллектив из 60 человек, за профессиональную деятельность которых он несет полную ответственность.
Сегодня на НЭВЗе трудятся 285 представителей этой «яркой» профессии. Фото: Максим Максименко.
Уже 19 лет свою жизнь посвящает работе электросварщиком на автоматических и полуавтоматических машинах Виталий Воронин. Эта непростая профессия увлекла его еще в молодые годы. Свое профессиональное становление на заводе Виталий начал с четвертого разряда. Благодаря постоянному обучению, развитию профессиональных навыков и успешным выступлениям на конкурсах профессионального мастерства, он заслуженно получил повышение до высшей квалификации — шестого разряда.
Процесс сварки кузова электровоза требует терпения и высокого профессионализма. При этом только один кузов состоит из более, чем двух тысяч уникальных сварных элементов. Каждое соединение подвергается строгому контролю качества, поскольку именно сварщики стоят на первой линии ответственности за конечный продукт. И каждый выполненный сварочный шов становится фундаментом надежного локомотива.