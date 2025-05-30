Омичам ограничили банковские переводы без открытия счета

Как сообщили в пресс-службе омского отделения Банка России, при необходимости перевести более 100 тыс. рублей омичам надо будет пройти полную идентификацию или совершить перевод с использованием своего банковского счета. До сих пор максимальный порог по сумме перевода без открытия счета законодательно установлен не был.
Такой максимальный порог установлен законом, который вступил в силу сегодня, 30 мая.
«Кроме того, внесены изменения в закон, которые увеличивают с 60 тыс. до 100 тыс. рублей размер остатка средств на электронном кошельке, открытом по упрощенной идентификации», — заявили в пресс-службе регионального отделения Центробанка.
Отмечается, что для упрощенной идентификации финансовая организация должна установить фамилию, имя, отчество, серию и номер паспорта гражданина. Для полной идентификации требуются также адрес места жительства и ИНН.
Заявлено, что все эти нововведения направлены на предотвращение непрозрачных операций, которые совершаются для отмывания незаконных доходов, в том числе с помощью дропперов.