Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичам ограничили банковские переводы без открытия счета

Это связано со вступлением в силу нового закона.

Источник: SuperOmsk.ru

Как сообщили в пресс-службе омского отделения Банка России, при необходимости перевести более 100 тыс. рублей омичам надо будет пройти полную идентификацию или совершить перевод с использованием своего банковского счета. До сих пор максимальный порог по сумме перевода без открытия счета законодательно установлен не был.

Такой максимальный порог установлен законом, который вступил в силу сегодня, 30 мая.

«Кроме того, внесены изменения в закон, которые увеличивают с 60 тыс. до 100 тыс. рублей размер остатка средств на электронном кошельке, открытом по упрощенной идентификации», — заявили в пресс-службе регионального отделения Центробанка.

Отмечается, что для упрощенной идентификации финансовая организация должна установить фамилию, имя, отчество, серию и номер паспорта гражданина. Для полной идентификации требуются также адрес места жительства и ИНН.

Заявлено, что все эти нововведения направлены на предотвращение непрозрачных операций, которые совершаются для отмывания незаконных доходов, в том числе с помощью дропперов.