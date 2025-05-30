Омичам ограничили банковские переводы без открытия счета

Как сообщили в пресс-службе омского отделения Банка России, при необходимости перевести более 100 тыс. рублей омичам надо будет пройти полную идентификацию или совершить перевод с использованием своего банковского счета. До сих пор максимальный порог по сумме перевода без открытия счета законодательно установлен не был.