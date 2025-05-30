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Бесплатные экскурсии и дегустации пройдут по всей Беларуси — как попасть

Минспорта и туризма объявило неделю бесплатных экскурсий по всей Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Национальном агентстве по туризму сообщили о неделе бесплатных экскурсий по всей Беларуси.

Речь идет о республиканской акции «Вандруй. Адчуй. Натхняйся», которая будет проходить в республике со 2 по 8 июня включительно.

В акции в этом году поучаствуют свыше 1400 объектов туристической сферы во всех регионах: агроэкоусадьбы, музеи, заводы, санатории и природные заказники.

В рамках акции белорусы могут получить бесплатные экскурсии и квесты и специальные предложения от туроператоров, поучаствовать в днях открытых дверей, мастер-классах, дегустациях.

Для участия в акции необходима обязательная предварительная запись на посещение объектов и экскурсий.

Организаторами ежегодной акции являются Министерство спорта и туризма и Нацагентство по туризму.

Также Минтруда сказало, что ряд белорусов получили право бесплатного оздоровления в санаториях.

Между тем синоптики сказали, какая погода будет летом 2025 года в Беларуси: «В июне тепло, в июле сухо и жарко, в августе — берем лейки».

Еще Белгидромет дали прогноз на начало лета в Беларуси: «Передышка от дождей и +26».