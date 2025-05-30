Бесплатные экскурсии и дегустации пройдут по всей Беларуси — как попасть

В Национальном агентстве по туризму сообщили о неделе бесплатных экскурсий по всей Беларуси.
Речь идет о республиканской акции «Вандруй. Адчуй. Натхняйся», которая будет проходить в республике со 2 по 8 июня включительно.
В акции в этом году поучаствуют свыше 1400 объектов туристической сферы во всех регионах: агроэкоусадьбы, музеи, заводы, санатории и природные заказники.
В рамках акции белорусы могут получить бесплатные экскурсии и квесты и специальные предложения от туроператоров, поучаствовать в днях открытых дверей, мастер-классах, дегустациях.
Для участия в акции необходима обязательная предварительная запись на посещение объектов и экскурсий.
Организаторами ежегодной акции являются Министерство спорта и туризма и Нацагентство по туризму.
Также Минтруда сказало, что ряд белорусов получили право бесплатного оздоровления в санаториях.
Между тем синоптики сказали, какая погода будет летом 2025 года в Беларуси: «В июне тепло, в июле сухо и жарко, в августе — берем лейки».
Еще Белгидромет дали прогноз на начало лета в Беларуси: «Передышка от дождей и +26».