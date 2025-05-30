В Омске отменяют еще два популярных автобусных маршрута

В связи со снижением пассажиропотока на ряде направлений в летний период со 2 июня будет приостановлена работа автобусных маршрутов № 96 «Омский нефтеперерабатывающий завод» — «12-й микрорайон» и № 101 «Гараж ЦС — пос. Большие Поля».