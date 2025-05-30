Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске отменяют еще два популярных автобусных маршрута

В связи со снижением пассажиропотока на ряде направлений в летний период со 2 июня будет приостановлена работа автобусных маршрутов № 96 «Омский нефтеперерабатывающий завод» — «12-й микрорайон» и № 101 «Гараж ЦС — пос. Большие Поля».

Источник: Freepik

Каждый из указанных маршрутов обслуживается одним автобусом среднего класса и имеет дублирующие маршруты.

О сроках возобновления работы автобусных маршрутов № 96 и № 101 будет сообщено дополнительно.