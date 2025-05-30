Экс-депутат Плюснин получил реальный срок за махинации с домами для детей-сирот в Прикамье

Напомним, суд первой инстанции в Добрянке признал их виновными в мошенничестве с использованием своего служебного положения в особо крупном размере и легализации (отмывании) денег. При этом им назначили условные сроки. В частности, Плюснина-старшего приговорили к шести годам лишения свободы условно, а его сына Егора — к пяти годам условного срока. Юрий Рогожников получил четыре года условно. Сообщалось, что осужденные также должны выплатить 120 млн рублей в доход краевого бюджета, а их компания «Сосновый бор» — возместить ущерб в доход бюджетов Пермского края и Добрянки.