Экс-депутат Плюснин получил реальный срок за махинации с домами для детей-сирот в Прикамье

«Виновным назначили лишение свободы на сроки от 3 до 5,9 лет в колонии общего режима. Кроме того, они должны выплатить штрафы от 200 до 500 тысяч рублей. Также им запрещено занимать определенные должности на срок от 2 до 2,6 лет», — сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
Виктора Плюснина приговорили к 5 годам 9 месяцам лишения свободы, его сына Егора — к пяти годам, а предпринимателя Юрия Рогожникова — к трем годам.
Напомним, суд первой инстанции в Добрянке признал их виновными в мошенничестве с использованием своего служебного положения в особо крупном размере и легализации (отмывании) денег. При этом им назначили условные сроки. В частности, Плюснина-старшего приговорили к шести годам лишения свободы условно, а его сына Егора — к пяти годам условного срока. Юрий Рогожников получил четыре года условно. Сообщалось, что осужденные также должны выплатить 120 млн рублей в доход краевого бюджета, а их компания «Сосновый бор» — возместить ущерб в доход бюджетов Пермского края и Добрянки.
Прокуратура не согласилась с приговором и обжаловала его в краевом суде.
«ФедералПресс» ранее подробно освещал это резонансное уголовное дело. Расследование в отношении фигурантов было завершено в октябре 2023 года. На скамье подсудимых оказались Виктор и Егор Плюснины, а также Игорь и Юрий Рогожниковы. Их обвинили в хищении бюджетных денежных средств в особо крупном размере и легализации похищенного. Игорь Рогожников скрылся от следствия.
Суд установил, что с 2013 по 2017 годы обвиняемые руководили тремя фирмами по предварительному сговору с Плюсниным, похитили из бюджетов разного уровня деньги, которые предназначались на покупку квартир для детей-сирот. На эти деньги должны были приобрести 160 квартир в строящемся многоквартирном доме. Также жилье в здании предназначалось для жителей расселяемых аварийных домов. Вместо этого обвиняемые реконструировали старое здание больницы, которое имело износ более 42%. В результате фигуранты незаконно реализовали 250 квартир ненадлежащего качества с большим физическим износом.
Помимо этого, они легализовали более 37 млн рублей на продаже помещений в здании. Общая сумма ущерба превысила 300 млн рублей.
Виктор Плюснин был депутатом четырех созывов заксобрания Прикамья, с 2001 по 2021 годы. В 2016 году на выборах он представлял «Единую Россию».