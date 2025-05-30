В Самарскую область идут дожди и грозы на смену палящему зною с 1 июня

Жара только-только начала охватывать город, но у капризной погоды поменялись планы. Через пару дней регион ждут дожди и раскаты грома.
Специалисты Приволжского УГМС определились с прогнозом на 1 и 2 июня — будет мокро.
Так, 1 июня воздух все еще будет теплым — до +33 градусов, однако местами по области разразятся грозы.
2 июня же температура воздуха упадет до +21 — +26 градусов и в областной столице должен пройти ливень с сильной грозой.
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