Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарскую область идут дожди и грозы на смену палящему зною с 1 июня

Жара только-только начала охватывать город, но у капризной погоды поменялись планы.

Жара только-только начала охватывать город, но у капризной погоды поменялись планы. Через пару дней регион ждут дожди и раскаты грома.

Специалисты Приволжского УГМС определились с прогнозом на 1 и 2 июня — будет мокро.

Так, 1 июня воздух все еще будет теплым — до +33 градусов, однако местами по области разразятся грозы.

2 июня же температура воздуха упадет до +21 — +26 градусов и в областной столице должен пройти ливень с сильной грозой.

Участвуйте в розыгрыше призов для наших подписчиков до 1 июня!