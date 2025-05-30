Пособия для семей с детьми и многодетных мам: что нужно знать

Также из ГФСС участникам системы обязательного социального страхования с даты рождения ребенка назначается ежемесячная социальная выплата по случаю потери дохода в связи с уходом за ребенком до полутора лет. Размер выплаты составляет 40% от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления за последние два года. При рождении двух и более детей выплата назначается на каждого ребенка отдельно. За 4 месяца данная выплата назначена 88,8 тыс. человек на сумму 147 млрд тенге, средний размер составил 91,9 тыс. тенге.