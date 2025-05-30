Стало известно, что за жуки заполонили Омскую область

Специалисты идентифицировали непрошенных гостей как рапсового листоеда — опасного вредителя, питающегося растениями семейства крестоцветных. Несмотря на то, что эти насекомые не представляют угрозы для людей и животных, они способны нанести серьезный ущерб сельскохозяйственным культурам.