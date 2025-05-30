Стало известно, что за жуки заполонили Омскую область

Жители микрорайона «Большие Поля» в Омске столкнулись с массовым появлением неизвестных насекомых, которые вызвали серьезную обеспокоенность среди местных жителей. Видеозаписи с полчищами жуков, собирающихся в огромные скопления, активно распространяются в социальных сетях.
Специалисты идентифицировали непрошенных гостей как рапсового листоеда — опасного вредителя, питающегося растениями семейства крестоцветных. Несмотря на то, что эти насекомые не представляют угрозы для людей и животных, они способны нанести серьезный ущерб сельскохозяйственным культурам.
«Причиной массового размножения рапсового листоеда стали благоприятные погодные условия — ранняя теплая весна — а также наличие заброшенных полей, где насекомые успешно перезимовали. По оценкам специалистов, подобные вспышки активности происходят примерно раз в три-четыре года», — рассказал omsk.aif.ru кандидат сельскохозяйственных наук ОмГАУ Алексей Гайвас.
Сельскохозяйственные культуры под угрозой — рапсовый листоед активно питается рапсом, репой, брюквой, горчицей и различными сорными растениями семейства капустных. При массовом размножении эти вредители способны нанести значительный урон посевам.