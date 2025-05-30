Осужденные пермской колонии сдают выпускные госэкзамены по ОГЭ и ЕГЭ

В краевом ГУФСИН отметили, что процедура государственного выпускного экзамена в образовательных учреждениях уголовно-исполнительной системы стандартна. ОГЭ и ЕГЭ принимает специальная комиссия из педагогов и администрации колоний. В обязательном порядке ведется видеофиксация процедуры всего экзамена.