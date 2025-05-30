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Осужденные пермской колонии сдают выпускные госэкзамены по ОГЭ и ЕГЭ

Экзамены принимает специальная комиссия из педагогов и администрации колонии.

Источник: ГУФСИН России по Пермскому краю

В исправительной колонии общего режима № 32 идет горячая пора сдачи государственных экзаменов по ОГЭ и ЕГЭ среди осужденных. Для них действует пенитенциарная система исполнения наказания.

Не достигшие 30-летнего возраста осужденные получают обязательное общее образование по собственному желанию. По итогам выпускных испытаний они получат аттестаты о среднем или не полном среднем образовании государственного образца.

В краевом ГУФСИН отметили, что процедура государственного выпускного экзамена в образовательных учреждениях уголовно-исполнительной системы стандартна. ОГЭ и ЕГЭ принимает специальная комиссия из педагогов и администрации колоний. В обязательном порядке ведется видеофиксация процедуры всего экзамена.

В исправительных учреждениях Пермского края осужденные имеют возможность получить среднее образование, высшее образование дистанционно и различные профессии на базе профессиональных училищ.

Женская ИК-32 находится в Перми на ул. Докучаева, 27. Колония рассчитана на 1098 мест, включая краевую больницу на 129 койко-мест.