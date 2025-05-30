Самарцев призывают до 12 июня выбрать территории для благоустройства в 2026 году

В Самаре продолжается голосование за общественные пространства, которые будут благоустроены в 2026 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Отдать свой голос можно до 12 июня на портале zagorodsreda.gosuslugi.ru, в приложении «Госуслуги. Решаем вместе», а также на очных пунктах в МФЦ, торговых центрах и других местах.
Как сообщает администрация города, на сегодняшний день лидирует парк Воронежские озера, за него отдали голоса более 31 тыс. человек. За парк Щорса — 27 тыс., за сквер у ДК «Искра» — около 21 тыс.
Всего в голосовании уже приняли участие более 156 тысяч жителей Самары.
Ранее мы писали, что на улице Ленинградской в Самаре художники начали расписывать телекоммуникационные шкафы рисунками.
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