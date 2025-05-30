Дело о мошенничестве в отношении многодетной семьи из Новочеркасска заведут в СК

Дело о мошенничестве заведут в Ростовской области после телесюжета о многодетной семье, которая может потерять свое жилье. Ситуацию взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Глава федерального СК потребовал от донских следователей возбудить уголовное дело (ст. 159 УК РФ) и отчитаться о мерах, принятых для защиты прав пострадавших. Известно, что до этого велась процессуальная проверка.
Проблему семьи с восемью детьми из Новочеркасска ранее обсудили в эфире федерального канала. Предварительно, семья рискует остаться без жилья после продажи квартиры для приобретения дома, при строительстве которого якобы были допущены грубые нарушения. Застройщик отказывается возвращать выплаченные ему деньги.
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