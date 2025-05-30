Дело о мошенничестве в отношении многодетной семьи из Новочеркасска заведут в СК

Проблему семьи с восемью детьми из Новочеркасска ранее обсудили в эфире федерального канала. Предварительно, семья рискует остаться без жилья после продажи квартиры для приобретения дома, при строительстве которого якобы были допущены грубые нарушения. Застройщик отказывается возвращать выплаченные ему деньги.