Безопасный отдых у воды: какие места выбрали для хабаровчан этим летом

В Хабаровском крае определили места, где жители смогут отдыхать у воды. Специалисты обсудили меры по обеспечению безопасности и напомнили о запретах на купание. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В Хабаровске этим летом будут работать сразу несколько зон отдыха у воды. Это центральная набережная реки Амур, участки на амурской протоке — в районе «Амуркабеля» и базы отдыха «Дельфин», а также водоем в парке «Озеро Рица».
В Хабаровском районе открыты базы «Белый парус» в Мичуринском и Виноградовке, «Белое озеро» и «Ривьера» в Краснореченском. Там установлены знаки «Купаться запрещено». За их нарушение предусмотрены штрафы.
«В крае нет официальных пляжей, где разрешено купание. Все участки относятся к местам отдыха у воды. Нарушение запрета может стоить здоровья и жизни», — рассказали на совещании.
В Комсомольске в этом году появится новая зона отдыха — «Городской пляж», ее готовят в рамках реконструкции набережной.
Зампред правительства края Ирина Горбачева напомнила, что с января в региональном кодексе действует статья о наказании за нарушение требований безопасности.
Регулярно проходят рейды с участием спасателей, полиции и сотрудников администраций. Людям раздают памятки и напоминают, как вести себя у воды. Особое внимание — детям.