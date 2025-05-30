Демешин встретился с детьми и проверил соцобъекты в Комсомольске-на-Амуре

На расширенном заседании правительства в Комсомольске-на-Амуре губернатор и ответственные чиновники обсудили подготовку к летней оздоровительной кампании, которая стартует 2 июня. В этом году для детей будут работать 412 организаций, включая загородные лагеря и пришкольные площадки по всему краю. Около 3 тысяч ребят отдохнут в центре «Созвездие», а 160 детей из подшефного Дебальцево (ДНР) отправятся в Краснодарский край. Компенсация путевок увеличена до 18 тысяч рублей, но губернатор отметил, что этого недостаточно, и поручил министерству образования края разработать программу реновации лагерей с привлечением муниципального финансирования.