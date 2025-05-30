Демешин встретился с детьми и проверил соцобъекты в Комсомольске-на-Амуре

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин завершил рабочий визит в Комсомольск-на-Амуре. В ходе поездки он провел расширенное заседание правительства, лично проверил ход ремонта социальных объектов и встретился с воспитанниками инновационного центра «Эвристика».
Напомним, ранее глава края добился поддержки президента России для завершения строительства ряда объектов в Комсомольске-на-Амуре. Теперь его усилия сосредоточены на эффективном использовании бюджетных средств. Во время визита губернатор осмотрел ход ремонта школы № 38 в микрорайоне Парус, где за счет краевого бюджета ведется капитальный ремонт, строится спортзал и реконструируется стадион. Завершение работ запланировано на 1 сентября 2027 года. Также он посетил детский сад № 134, где ранее из-за проблем с подрядчиком возникли задержки в работах. Теперь новый исполнитель должен сдать объект к концу 2025 года.
«Речь — о наших детях, поэтому всё должно быть сделано качественно и в те сроки, которые определены на данный момент», — отметил Демешин, напоминая, что подобный личный контроль ранее помог ускорить достройку городской набережной.
Губернатор подчеркнул, что оба объекта входят в долгосрочный план развития города, утвержденный на федеральном уровне, и их реализация находится под его пристальным вниманием.
На расширенном заседании правительства в Комсомольске-на-Амуре губернатор и ответственные чиновники обсудили подготовку к летней оздоровительной кампании, которая стартует 2 июня. В этом году для детей будут работать 412 организаций, включая загородные лагеря и пришкольные площадки по всему краю. Около 3 тысяч ребят отдохнут в центре «Созвездие», а 160 детей из подшефного Дебальцево (ДНР) отправятся в Краснодарский край. Компенсация путевок увеличена до 18 тысяч рублей, но губернатор отметил, что этого недостаточно, и поручил министерству образования края разработать программу реновации лагерей с привлечением муниципального финансирования.
«Не все семьи могут себе это позволить. Надо изменить систему льготных компенсаций, особенно для малоимущих семей», — указал он.
Особое внимание Демешин уделил центру «Эвристика», где пообщался с детьми, изучающими инженерные технологии. Технопарк ежегодно обучает около 3 тысяч школьников, а в этом году воспитанники отличились на конкурсах «Инженеры транспорта» и «Профессионалы», готовясь к всероссийскому этапу в Калуге.
«Мы наблюдаем за горящими глазами детей, которые с увлечением изучают физику, математику и астрономию, погружаясь в мир знаний через призму своих интересов. Благодаря “Эвристике” и практическим занятиям ребята открывают для себя разнообразие нашего мира», — поделился впечатлениями губернатор, подчеркивая важность таких площадок для будущего города.
Не обошел вниманием глава региона и обновление набережной. Первый участок готов на 74%: завершаются работы по берегоукреплению, спускам и амфитеатру, обустраиваются спасательный пост и освещение. Полное завершение намечено через месяц, а название выберут сами жители через голосование.
«Набережная станет местом отдыха и спорта, а рядом появится зона с лежаками», — заявил Демешин, добавив, что территорию сохранят открытой, без застройки.