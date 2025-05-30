ВЦИОМ: более 80 процентов россиян доверяют Путину

Отвечая на вопрос, за какую партию они проголосовали бы, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 34,3 процента опрошенных назвали «Единую Россию», 11,5 процента — ЛДПР, 10 процентов — КПРФ, 6,5 процента — партию «Новые люди», 4,2 процента — партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Еще 9,9 процента респондентов упомянули непарламентские партии.