ВЦИОМ: более 80 процентов россиян доверяют Путину

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Восемь из десяти россиян доверяют президенту Владимиру Путину, каждый второй одобряет деятельность правительства, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ.
Так, о доверии главе государства заявили 80,2 процента респондентов, недоверие выразили 16,1 процента. Кроме того, деятельность Путина одобряют 77,4 процента опрошенных, не одобряют — 14,8 процента.
Работу правительства в целом одобрили 52,6 процента россиян, противоположную точку зрения высказали 18,7 процента. О доверии премьер-министру Михаилу Мишустину заявили 61,6 процента, не доверяют ему 19,4 процента.
Отвечая на вопрос, за какую партию они проголосовали бы, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 34,3 процента опрошенных назвали «Единую Россию», 11,5 процента — ЛДПР, 10 процентов — КПРФ, 6,5 процента — партию «Новые люди», 4,2 процента — партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Еще 9,9 процента респондентов упомянули непарламентские партии.
Инициативный опрос «ВЦИОМ-Спутник» поводился с 19 по 25 мая методом телефонного интервью. Выборка составила 1,6 тысячи человек старше 18 лет.