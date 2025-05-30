В школах Молдовы завершился учебный год

КИШИНЕВ, 30 мая — Sputnik. В школах правобережной части Молдовы прозвенел последний звонок, учебный год завершился.
В этом году школы имели возможность самостоятельно выбрать дату проведения праздника окончания школы в 2024—2025 учебном году — 30 или 31 мая.
Учащимся 9-х и 12-х классов предстоят выпускные экзамены, а дети остальных классов ушли на каникулы. Сессия бакалавриата 2025 года пройдет с 3 по 20 июня, а выпускные экзамены в гимназии — с 2 по 12 июня.
В период летних каникул столовые во всех школах страны будут модернизированы, так что с 1 сентября 2025 года бесплатным питанием в школах смогут пользоваться и учащиеся средних классов, а не только начальных классов, как это было до сих пор.
В школах Приднестровья последний звонок прозвенел 24 мая. Учебный год для 43 тысяч школьников, в том числе 2063 выпускников 11 класса и 4203 — девятого класса, завершился.
В Республике Молдова действует около 1200 школ. Большинство учреждений находятся на уровне средней школы.