Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омский губернатор Хоценко навестил семью участника спецоперации

ОМСК, 30 мая, ФедералПресс. Губернатор Омской области Виталий Хоценко в ходе рабочей поездки в Калачинский район встретился с семьей участника спецоперации в селе Воскресенка. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Омской области.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

«В семье Калюшик сейчас воспитывается трое сыновей, для которых отец стал настоящим примером патриотизма и служения России», — отметил Виталий Хоценко на своей странице в телеграм-канале.

Капитан Вадим Калюшик практически с первых дней начала спецоперации находится на полях сражений и служит в составе отдельной гвардейской мотострелковой бригады Вооруженных сил РФ. Несмотря на полученное тяжелое ранение, после госпиталя вновь вернулся в зону спецоперации для выполнения боевых задач. За проявленные мужество и самоотверженность мужчина был награжден медалями «За отвагу», Суворова и Жукова.

Губернатор региона встретился с близкими военнослужащего для того, чтобы лично убедиться в том, что семья получает все необходимые льготы, пока глава семейства выполняет задачи по защите интересов страны.

Напомним, что омским военнослужащим, находящимся в зоне спецоперации, регулярно оказывается поддержка не только со стороны властей. Жители Омской области, а также предприятия и различные компании на постоянной основе помогают бойцам и осуществляют сбор и доставку гуманитарных грузов для военнослужащих на территорию ЛНР и ДНР.