Омский губернатор Хоценко навестил семью участника спецоперации

Напомним, что омским военнослужащим, находящимся в зоне спецоперации, регулярно оказывается поддержка не только со стороны властей. Жители Омской области, а также предприятия и различные компании на постоянной основе помогают бойцам и осуществляют сбор и доставку гуманитарных грузов для военнослужащих на территорию ЛНР и ДНР.