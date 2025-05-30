Омский губернатор Хоценко навестил семью участника спецоперации

«В семье Калюшик сейчас воспитывается трое сыновей, для которых отец стал настоящим примером патриотизма и служения России», — отметил Виталий Хоценко на своей странице в телеграм-канале.
Капитан Вадим Калюшик практически с первых дней начала спецоперации находится на полях сражений и служит в составе отдельной гвардейской мотострелковой бригады Вооруженных сил РФ. Несмотря на полученное тяжелое ранение, после госпиталя вновь вернулся в зону спецоперации для выполнения боевых задач. За проявленные мужество и самоотверженность мужчина был награжден медалями «За отвагу», Суворова и Жукова.
Губернатор региона встретился с близкими военнослужащего для того, чтобы лично убедиться в том, что семья получает все необходимые льготы, пока глава семейства выполняет задачи по защите интересов страны.
Напомним, что омским военнослужащим, находящимся в зоне спецоперации, регулярно оказывается поддержка не только со стороны властей. Жители Омской области, а также предприятия и различные компании на постоянной основе помогают бойцам и осуществляют сбор и доставку гуманитарных грузов для военнослужащих на территорию ЛНР и ДНР.