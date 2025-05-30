В Омске продают филиалы «Ебидоеби»

Владелец омских филиалов известной сети «Ебидоеби» решил заняться другим бизнесом и выставил точки на продажу. Три заведения доставки суши и роллов обойдутся в 13 млн рублей. Объявление появилось на интернет-площадке 29 мая.
Автор публикации пообещал, что вложения нового хозяина окупятся за три месяца. Выручка сети составляет порядка девяти млн рублей.
Фото: www.avito.ru/omsk
Уточняется, что в пакет предложения входят работающие филиалы улицах Герцена, Масленникова и проспекте Комарова. Готовый бизнес продается с персоналом, оборудованием и маркетинговой стратегией под международным брендом.
Ранее «КП Омск» сообщила о продаже местного ТЦ «Триумф вкуса».