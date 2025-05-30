Осужден прикамец, купивший по чужой карте галоши и костюм

Нигде не работающий фигурант жил тем, что собирал банки и сдавал в пункт приемки металла. Заработанного ему едва хватало на алкоголь и незамысловатую закуску. Поэтому, обнаружив возле магазина банковскую карту, мужчина первым делом зашел в супермаркет проверить, есть ли на ней деньги. Незначительная по стоимости покупка подтвердила его надежды, и он решил пройтись по магазинам. Злоумышленник совершил около 20 покупок на сумму более 10 тысяч рублей: взял продукты, табачные изделия, спиртные напитки, галоши и костюм. Ближе к вечеру, опьянев, соликамец потерял бдительность и где-то забыл карту.