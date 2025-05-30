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Осужден прикамец, купивший по чужой карте галоши и костюм

В Соликамске вынесен приговор 45-летнему местному жителю.

Источник: AP 2024

Мужчина признан виновным в краже с банковского счета, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

Нигде не работающий фигурант жил тем, что собирал банки и сдавал в пункт приемки металла. Заработанного ему едва хватало на алкоголь и незамысловатую закуску. Поэтому, обнаружив возле магазина банковскую карту, мужчина первым делом зашел в супермаркет проверить, есть ли на ней деньги. Незначительная по стоимости покупка подтвердила его надежды, и он решил пройтись по магазинам. Злоумышленник совершил около 20 покупок на сумму более 10 тысяч рублей: взял продукты, табачные изделия, спиртные напитки, галоши и костюм. Ближе к вечеру, опьянев, соликамец потерял бдительность и где-то забыл карту.

Владельцем банковской карты оказался 63-летний местный житель. Он обнаружил пропажу лишь спустя несколько дней, когда хотел оплатить покупки. По истории списания он увидел, что картой пользовались в нескольких магазинах, заблокировал платежное средство и обратился в полицию.

Правоохранители быстро задержали предполагаемого виновника. Его заключили под стражу, позже меру пресечения заменили на запрет определенных действий.

Суд приговорил виновного к году принудительных работ с удержанием 15% из зарплаты в доход государства. Также ему придется возместить потерпевшему причиненный материальный ущерб.

Приговор еще не вступил в законную силу.