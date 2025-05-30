Смертность детей в России снизилась более чем в два раза, заявил Мурашко

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Смертность детей до 17 лет за последнее десятилетие снизилась более чем в два раза, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Министр в канун Дня защиты детей посетил НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии Д. Рогачева Минздрава России. Он ознакомился с работой центра, поздравил маленьких пациентов, пообщался со студентами педиатрического факультета РНИМУ имени Пирогова Минздрава России, рассказал о развитии детского здравоохранения.
«За последнее десятилетие более чем в два раза произошло снижение смертности детей в возрасте до 17 лет на 100 тысяч соответствующего возраста. И это касается практически всех возрастных категорий», — сказал Мурашко.
Согласно презентации, представленной министром, младенческая смертность на 1000 родившихся живыми в 2012 составила 16,3 тысячи, а в январе-апреле 2025 года — 1,1 тысячи. Показатель за это время снизился на 57%.
Также смертность детей в возрасте 0−17 лет на 100 тысяч детей соответствующего возраста с 2012 года по 2025 год снизилась на 61,5%.
«Младенческая смертность в городе и на селе — сокращение разницы между городом и селом в 5 раз», — говорится в презентации.
Там отмечается, что детская смертность до 1 года на 1 тысячу родившихся живыми с 2012 по 2024 год снизилась на 53,5%, 1−4 года на 100 тысяч населения — на 42,4%, 5−9 лет на 100 тысяч населения — на 45,5%, 10−14 лет на 100 тысяч населения — на 26,7%, 15−17 лет на 100 тысяч населения — на 36,5%.
«Возрастная структура детской смертности в 2024 г, до 1 года — 42%, 15−17 лет — 17%, 10−14 лет — 17%, 1−4 года — 13%, 5−9 лет — 11%», — отмечается в презентации.