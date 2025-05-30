Смертность детей в России снизилась более чем в два раза, заявил Мурашко

Там отмечается, что детская смертность до 1 года на 1 тысячу родившихся живыми с 2012 по 2024 год снизилась на 53,5%, 1−4 года на 100 тысяч населения — на 42,4%, 5−9 лет на 100 тысяч населения — на 45,5%, 10−14 лет на 100 тысяч населения — на 26,7%, 15−17 лет на 100 тысяч населения — на 36,5%.