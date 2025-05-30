Автоюрист Славнов объяснил, когда можно покинуть место ДТП

Верховный суд России признал, что водитель, который стал участником дорожно-транспортного происшествия, может отъехать от места аварии, чтобы не создавать затор из других автомобилей. Это допустимо, если предварительно были зафиксированы обстоятельства аварии. Как это работает на деле, «Вечерней Москве» рассказал автоюрист, автоэксперт Дмитрий Славнов.
Постановление Верховного суда было принято в связи с делом женщины-водителя, которая отъехала от места ДТП. Ее признали виновной в оставлении места аварии и лишили водительских прав. Однако Верховный суд не согласился с выводами инстанций, которые ранее расследовали дело. Он указал, что в соответствии с правилами дорожного движения перемещение автомобиля после предварительной фиксации обстоятельств ДТП допустимо. К тому же водитель не имел умысла скрыться с места происшествия.
В случае аварии водителю нужно позвонить в дежурную часть и сообщить о происшествии — если оператор зафиксировал инцидент на камеру, то он может разрешить переместить машину на определенное расстояние, но не покинуть место ДТП, объяснил собеседник «ВМ».
— Если вы оставите машину на крупной трассе, рано или поздно в ваше авто может врезаться другой участник движения. Поэтому для безопасности, если авария попала на записи придорожных камер и была зафиксирована, оператор разрешает убрать автомобиль на безопасное расстояние. Это не оставление места ДТП, — уточнил Славнов.
Если авария не попала на запись придорожных камер, то водителю нужно дождаться инспекторов или самостоятельно зафиксировать обстоятельства ДТП, подчеркнул автоюрист:
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— После этого необходимо позвонить в дежурную часть, а далее — следовать указаниям оператора. Если скажут, что нужно ждать инспекторов, разрешат покинуть место ДТП или передвинуть авто — необходимо так и поступить.
Каких-либо нормативов, которые устанавливают, на какое расстояние можно переместить машину после аварии, не существует, отметил эксперт.
— Высчитывать, передвинули ее на 10 метров или 10,5 метра, никто не станет. Все должно быть в разумных пределах. Конечно, речь не идет о перемещении автомобиля на другой конец Москвы. Нужно придерживаться всех инструкций от оператора дежурной части, — добавил Славнов.
Оформить электронное извещение о ДТП по европротоколу теперь можно на портале и в приложении «Госуслуги», а также в «Госуслуги Авто». Такая функция доступна для владельцев полиса ОСАГО. Как это сделать — в материале «Вечерней Москвы».