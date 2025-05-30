Автоюрист Славнов объяснил, когда можно покинуть место ДТП

Постановление Верховного суда было принято в связи с делом женщины-водителя, которая отъехала от места ДТП. Ее признали виновной в оставлении места аварии и лишили водительских прав. Однако Верховный суд не согласился с выводами инстанций, которые ранее расследовали дело. Он указал, что в соответствии с правилами дорожного движения перемещение автомобиля после предварительной фиксации обстоятельств ДТП допустимо. К тому же водитель не имел умысла скрыться с места происшествия.