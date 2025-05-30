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25-летний нападающий «Зенита» М. Глушенков может вернуться в самарские «Крылья»

Форвард якобы недоволен своим положением в команде с берегов Невы.

Форвард якобы недоволен своим положением в команде с берегов Невы.

Максим Глушенков переехал в Санкт-Петербург летом прошлого года из столичного «Локомотива». До этого, в период с 2020-го по 2023 год, выступал за самарские «Крылья Советов», «Спартак» и подмосковные «Химки».

В минувшем сезоне забил за «Зенит» девять мячей и отдал пять результативных передач. Плюс два «горчичника». Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 15 млн евро.

При этом «Советский спорт» пишет, что Глушенков может вернуться к «железнодорожникам» или «зелено-бело-синим». Пока лишь рассматривает варианты.

Недавно экс-футболист волжан Андрей Каряка высказался о работе Игоря Осинькина в Самаре.

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