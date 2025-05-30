Пик жары в Челябинской области придется на 1 июня, а 3-го погода резко изменится

«В выходные очаг высокого давления продолжит определять жаркую погоду в регионе. Но с поступлением влаги с юго-запада активизируется образование облачности, что повысит вероятность возникновения локальных конвективных осадков», — говорят специалисты ЦГМС.
В субботу при небольшой облачности преимущественно без осадков. Ветер западной четверти 2−7 м/с, днем местами порывы до 10 м/с. Температура воздуха 31 мая ночью плюс 10−15, в горах и низинах — до 6 градусов, днем — 28−33.
В воскресенье при переменной облачности днем кое-где прошумят кратковременные дожди, возможно — грозы. Ветер: ночью неустойчивый 1−6 м/с, днем — южный 3−8 м/с, локально порывы до 13 м/с. Температура воздуха 1 июня ночью плюс 11−16, днем — 29−34.
В понедельник ночью малооблачно, без осадков; днем переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный 3−8 м/с, днем локально порывы до 15 м/с. Температура воздуха 2 июня ночью плюс 13−18, днем — 28−33.
Непосредственно в Челябинске 31 мая преимущественно без осадков, ветер западной четверти 2−7 м/с, ночью плюс 11−13, днем — 29−31; 1 июня ночью без осадков, днем не исключены слабый дождь, гроза, ветер ночью неустойчивый 1−6 м/с, днем — южный 3−8 м/с, ночью плюс 12−14, днем — 30−32; 2 июня при переменной облачности ночью без осадков, днем прошумят слабый дождь, гроза, ветер южный 3−8 м/с, днем местами порывы до 13 м/с, ночью плюс 13−15, днем — 30−32.
По предварительным расчетам, с 3 июня характер погоды изменится: днем максимум плюс 20−24, дожди.