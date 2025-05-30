Пик жары в Челябинской области придется на 1 июня, а 3-го погода резко изменится

В субботу при небольшой облачности преимущественно без осадков. Ветер западной четверти 2−7 м/с, днем местами порывы до 10 м/с. Температура воздуха 31 мая ночью плюс 10−15, в горах и низинах — до 6 градусов, днем — 28−33.