Основатель «Теремка» Гончаров: возвращение в Россию станет шоком для McDonald’s

«Цена выкупа определяется показателями, которые у “Вкусно — и точки” очень хорошие. Поэтому, чтобы вернуться в Россию, McDonald’s придется отдать колоссальные деньги. Для них это будет шоком. Тем не менее они, конечно, должны вернуться. А потребитель их с радостью примет так же, как и другие бренды. Например, Uniqlo и прочие», — объяснил владелец «Теремка».