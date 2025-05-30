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«Сами через это проходили». Лукашенко сказал, что вступительная кампания должна убедить белорусов в справедливости

Лукашенко сказал о справедливости во время вступительной кампании.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о справедливости во время вступительной кампании, сообщает БелТА.

Так, белорусский лидер подчеркнул, что сама система проведения вступительной кампании в вузы и экзамены в школах должны убеждать белорусов в справедливости.

Еще Лукашенко пояснил, что сам разговор по этой теме должен продемонстрировать, что власти держат в поле зрения на самом высоком уровне организацию вступительных экзаменов в вузы и экзаменов об окончании среднего и базового уровней образования.

— Мы прекрасно знаем, какое значение имеет это событие в ответственной семье. Сами через это проходили, — подчеркнул глава страны.

А также добавил, что очень важно обеспечить в Беларуси систему, которая бы убеждала белорусских граждан в справедливости проведения этой кампании.

Мы писали, что на совещании 30 мая Александр Лукашенко хочет подробно узнать о ЦЭ и ходе вступительной кампании 2025.

И мы писали, что президент Беларуси потребовал, чтобы ему доложили, сколько человек посадили за падеж скота.

Еще Александр Лукашенко обратился к белорусским артиллеристам, назвав сложные задачи.