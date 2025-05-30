Волонтеры завершили поиски жены экс-хоккеиста сборной Беларуси Ильи Казнадея

Волонтеры сказали о завершении поисков пропавшей жены экс-хоккеиста сборной Беларуси Ильи Казнадея. Подробности сообщили в телеграм-канале поисково-спасательного отряда «Ангел».
Ранее мы писали, что экс-хоккеист сборной Беларуси Илья Казнадей просит помочь найти пропавшую жену.
Так, 28 мая сообщалось, что 36-летняя Екатерина Казнадей пропала в Минске в районе станции метро «Уручье» и не выходила на связь. Сообщалось, что девушка может быть дезориентирована и нуждается в медицинской помощи.
Ее супруг, экс-хоккеист сборной Беларуси Илья Казнадей, даже попросил у себя в соцсетях помощи в поисках пропавшей жены: «Пожалуйста, помогите найти жену», — обратился он к своим знакомым и подписчикам.
А 30 мая волонтеры-поисковики опубликовали хорошие новости — пропавшую минчанку нашли.
— Казнадей Екатерина Ивановна найдена, жива! Мы благодарим всех за помощь в поиске и распространении информации, — подчеркнули в ПСО «Ангел».
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