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Волонтеры завершили поиски жены экс-хоккеиста сборной Беларуси Ильи Казнадея

Волонтеры сказали о завершении поисков жены экс-хоккеиста сборной Беларуси Ильи Казнадея, пропавшей в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Волонтеры сказали о завершении поисков пропавшей жены экс-хоккеиста сборной Беларуси Ильи Казнадея. Подробности сообщили в телеграм-канале поисково-спасательного отряда «Ангел».

Ранее мы писали, что экс-хоккеист сборной Беларуси Илья Казнадей просит помочь найти пропавшую жену.

Так, 28 мая сообщалось, что 36-летняя Екатерина Казнадей пропала в Минске в районе станции метро «Уручье» и не выходила на связь. Сообщалось, что девушка может быть дезориентирована и нуждается в медицинской помощи.

Ее супруг, экс-хоккеист сборной Беларуси Илья Казнадей, даже попросил у себя в соцсетях помощи в поисках пропавшей жены: «Пожалуйста, помогите найти жену», — обратился он к своим знакомым и подписчикам.

А 30 мая волонтеры-поисковики опубликовали хорошие новости — пропавшую минчанку нашли.

— Казнадей Екатерина Ивановна найдена, жива! Мы благодарим всех за помощь в поиске и распространении информации, — подчеркнули в ПСО «Ангел».

Еще маленький мальчик гулял и потерялся в Могилеве: «Не может назвать ни имени, ни адреса».

Между тем синоптики сказали, какая погода будет летом 2025 года в Беларуси: «В июне тепло, в июле сухо и жарко, в августе — берем лейки».

Еще Белгидромет дали прогноз на начало лета в Беларуси: «Передышка от дождей и +26».