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Санэпидемстанция: на всех пляжах Минска разрешено купаться

Все столичные оборудованные зоны для купания обследуются на регулярной основе, причем проверяется не только качество воды, но и состояние самих пляжей.

Источник: ОНТ

МИНСК, 30 мая — Sputnik. На всех пляжах белорусской столицы разрешено купаться, сообщили в официальном Telegram-канале Минского городского центр гигиены и эпидемиологии.

Так, столичными эпидемиологами был проведен лабораторный контроль воды в оборудованных для купания местах.

«Все исследованные пробы воды соответствуют гигиеническому нормативу по показателям микробиологической безопасности. Ограничений на купание не вводилось», — говорится в сообщении.

Также в период с 23 по 29 мая было проведено обследование территорий зон рекреации, особое внимание уделено их содержанию в надлежащем состоянии и благоустройству, содержанию подъездных путей, автомобильных парковок и велосипедных стоянок, общественных туалетов.

Также внимание уделяется состоянию спортивных и детских игровых площадок, кабин для переодевания, объектов выездной торговли и проката.

«По результатам оценки приняты меры по устранению выявленных нарушений», — сообщили в профильном центре.