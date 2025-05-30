Санэпидемстанция: на всех пляжах Минска разрешено купаться

МИНСК, 30 мая — Sputnik. На всех пляжах белорусской столицы разрешено купаться, сообщили в официальном Telegram-канале Минского городского центр гигиены и эпидемиологии.
Так, столичными эпидемиологами был проведен лабораторный контроль воды в оборудованных для купания местах.
«Все исследованные пробы воды соответствуют гигиеническому нормативу по показателям микробиологической безопасности. Ограничений на купание не вводилось», — говорится в сообщении.
Также в период с 23 по 29 мая было проведено обследование территорий зон рекреации, особое внимание уделено их содержанию в надлежащем состоянии и благоустройству, содержанию подъездных путей, автомобильных парковок и велосипедных стоянок, общественных туалетов.
Также внимание уделяется состоянию спортивных и детских игровых площадок, кабин для переодевания, объектов выездной торговли и проката.
«По результатам оценки приняты меры по устранению выявленных нарушений», — сообщили в профильном центре.