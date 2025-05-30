Экс-тренер «Локо» Семин: работа Осинькина была полезной для российского футбола

Бывший наставник «железнодорожников» уверен: при его коллеге футболисты волжан развивались и достойно представляли 63-й регион на поле.
Игорь Осинькин работал в «Крыльях» с июля 2020-го по 27 мая 2025 года. В прошедшем сезоне заняли десятое место в Премьер-лиге с 31 очком и не смогли выйти из группы в Кубке России.
«Решение не мое, сложно его комментировать. Могу только сказать, что Осинькин хорошо потрудился в Самаре. Игроки при нем становились лучше, достойно представляли такой футбольный регион. Да и в целом работа была очень полезной и качественной для всего российского футбола», — сказал экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин изданию «ВсеПроСпорт».
Ранее стало известно, что Максим Глушенков может вернуться к «зелено-бело-синим». Нападающий якобы чувствует себя некомфортно в петербургском «Зените».
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