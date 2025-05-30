Экс-тренер «Локо» Семин: работа Осинькина была полезной для российского футбола

«Решение не мое, сложно его комментировать. Могу только сказать, что Осинькин хорошо потрудился в Самаре. Игроки при нем становились лучше, достойно представляли такой футбольный регион. Да и в целом работа была очень полезной и качественной для всего российского футбола», — сказал экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин изданию «ВсеПроСпорт».