В Омске поймали двух 18-летних парней, подозреваемых в краже питбайка за 65 000 рублей

Сотрудники полиции Октябрьского округа задержали двух 18-летних омичей. Их подозревают в хищении питбайка. Оперативники установили, что молодые люди ночью «взяли покататься» мототехнику, припаркованную на улице Романенко. Затем решили не возвращать.
«Один из задержанных в день совершения преступления находился в гостях у бабушки, проживающей в одном доме с потерпевшей. Ночью приятели решили покататься. Увидев на парковке оставленный питбайк, они решили им воспользоваться. После прогулки оставили его в гараже одного из подозреваемых», — говорится в сообщении.
Найденное колесное средство стоимостью 65 тысяч рублей изъяли и передали законной владелице.
Возбуждено уголовное дело возбуждено по статье № 158 УК РФ — «Кража». Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.