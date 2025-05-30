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В Омске поймали двух 18-летних парней, подозреваемых в краже питбайка за 65 000 рублей

Друзья «взяли покататься» мототехнику, купленную пенсионеркой внуку.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники полиции Октябрьского округа задержали двух 18-летних омичей. Их подозревают в хищении питбайка. Оперативники установили, что молодые люди ночью «взяли покататься» мототехнику, припаркованную на улице Романенко. Затем решили не возвращать.

«Один из задержанных в день совершения преступления находился в гостях у бабушки, проживающей в одном доме с потерпевшей. Ночью приятели решили покататься. Увидев на парковке оставленный питбайк, они решили им воспользоваться. После прогулки оставили его в гараже одного из подозреваемых», — говорится в сообщении.

Найденное колесное средство стоимостью 65 тысяч рублей изъяли и передали законной владелице.

Возбуждено уголовное дело возбуждено по статье № 158 УК РФ — «Кража». Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.