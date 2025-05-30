В Омске поймали двух 18-летних парней, подозреваемых в краже питбайка за 65 000 рублей

«Один из задержанных в день совершения преступления находился в гостях у бабушки, проживающей в одном доме с потерпевшей. Ночью приятели решили покататься. Увидев на парковке оставленный питбайк, они решили им воспользоваться. После прогулки оставили его в гараже одного из подозреваемых», — говорится в сообщении.