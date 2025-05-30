Новый Дом культуры построят в одном из хуторов Семикаракорского района

Решение было озвучено на встрече с главой района Леонидом Серокуровым. Чиновник рассказал Юрию Слюсарю, что прежний ДК в хуторе Вислом пострадал при пожаре 20 лет назад и с того времени не был восстановлен. Сейчас в качестве решения проблемы рассматривают возможность установки модульного здания.