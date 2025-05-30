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Новый Дом культуры построят в одном из хуторов Семикаракорского района

Власти Ростовской области запланируют средства на строительство ДК в хуторе Вислом.

Источник: Комсомольская правда

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поручил включить в бюджет следующего года расходы на строительство нового Дома культуры в хуторе Вислом Семикаракорского района. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

— В течение года заказ, установка, пусконаладка могут быть сделаны. Большой хутор без Дома культуры — неправильно, — сказал Юрий Слюсарь.

Решение было озвучено на встрече с главой района Леонидом Серокуровым. Чиновник рассказал Юрию Слюсарю, что прежний ДК в хуторе Вислом пострадал при пожаре 20 лет назад и с того времени не был восстановлен. Сейчас в качестве решения проблемы рассматривают возможность установки модульного здания.

Также в 2026 году в Семикаракорском районе в программу капремонта включат здание начальной школы хутора Кузнецовка. На это планируют выделить около 14 млн рублей. Проект уже готов, экспертиза пройдена. Кроме этого, дополнительные средства должны выделить на оборудование и мебель для ДК хутора Костылевка.

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