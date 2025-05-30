Казанские вузы снова в топе, рассказываем куда поступать в столице Татарстана

Наиболее сильные позиции КФУ, вошедшие в элиту рейтинга, включают математику и механику, информационные технологии и вычислительную технику, науки о земле и другие области. В сфере физики и астрономии, а также химии и биологии, КФУ является уникальным представителем Татарстана в данном перечне. Казанский государственный медицинский университет занял лидирующие позиции в фундаментальной и клинической медицине, а также в фармацевтике.