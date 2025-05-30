Во время купания в ванне у девятилетней девочки случился инсульт

В Подмосковье у девятилетней девочки во время купания случился инсульт. Врачам удалось спасти жизнь ребенка. Как сообщает Инфо24, специалисты растворили тромб. Находясь в ванной, школьница почувствовала слабость правой части тела, у нее нарушилась речь. Скорая госпитализировала ребенка в критическом состоянии в реанимацию.
— Если такой пациент попадает в больницу в первые 4−5 часа после появления симптомов, есть возможность быстро восстановить кровоток. Благодаря оперативности родителей девочка была доставлена через два часа после случившегося, — отметила заведующая отделением неврологии Нина Маслова.
Специалисты сделали томографию, которая исключила кровоизлияние. МРТ показало, что у пациентки инсульт левого полушария мозга. Без операции она могла стать инвалидом или умереть. Сейчас состояние девочки стабильное, она восстанавливается в отделении неврологии.