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Во время купания в ванне у девятилетней девочки случился инсульт

В Подмосковье врачам удалось спасти ребенка.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Подмосковье у девятилетней девочки во время купания случился инсульт. Врачам удалось спасти жизнь ребенка. Как сообщает Инфо24, специалисты растворили тромб. Находясь в ванной, школьница почувствовала слабость правой части тела, у нее нарушилась речь. Скорая госпитализировала ребенка в критическом состоянии в реанимацию.

— Если такой пациент попадает в больницу в первые 4−5 часа после появления симптомов, есть возможность быстро восстановить кровоток. Благодаря оперативности родителей девочка была доставлена через два часа после случившегося, — отметила заведующая отделением неврологии Нина Маслова.

Специалисты сделали томографию, которая исключила кровоизлияние. МРТ показало, что у пациентки инсульт левого полушария мозга. Без операции она могла стать инвалидом или умереть. Сейчас состояние девочки стабильное, она восстанавливается в отделении неврологии.