Во время купания в ванне у девятилетней девочки случился инсульт

В Подмосковье у девятилетней девочки во время купания случился инсульт. Врачам удалось спасти жизнь ребенка. Как сообщает Инфо24, специалисты растворили тромб. Находясь в ванной, школьница почувствовала слабость правой части тела, у нее нарушилась речь. Скорая госпитализировала ребенка в критическом состоянии в реанимацию.