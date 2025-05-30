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В Челябинске телебашню украсят воздушными шарами

Тематическую подсветку включат 1 июня, в День защиты детей. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.

Источник: Пресс-служба филиала РТРС «Челябинский ОРТПЦ»

В честь праздника на челябинской городской телебашне будет работать тематическая архитектурно-художественная подсветка. Медиафасад сооружений будет транслировать надпись «1 июня — День защиты детей!». Кроме того, гранях башни можно будет увидеть рисунки разноцветных ладоней, образы детей и шарики, взлетающие в небо.

Известно, что подсветка будет включена в темное время суток. Праздничное оформление можно будет увидеть с 22:30 до 00:00.

Отметим, что Челябинск — не единственный город, где будет праздничная подсветка. РТРС оформит башни и мачты десятке населенных пунктов, среди которых Великий Новгород, Казань, Оренбург, Уфа и так далее. А, например, в Москве на Останкинской телебашне планируют показывать ролик с персонажами мультсериала «Фиксики».