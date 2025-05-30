В Челябинске телебашню украсят воздушными шарами

В честь праздника на челябинской городской телебашне будет работать тематическая архитектурно-художественная подсветка. Медиафасад сооружений будет транслировать надпись «1 июня — День защиты детей!». Кроме того, гранях башни можно будет увидеть рисунки разноцветных ладоней, образы детей и шарики, взлетающие в небо.
Известно, что подсветка будет включена в темное время суток. Праздничное оформление можно будет увидеть с 22:30 до 00:00.
Отметим, что Челябинск — не единственный город, где будет праздничная подсветка. РТРС оформит башни и мачты десятке населенных пунктов, среди которых Великий Новгород, Казань, Оренбург, Уфа и так далее. А, например, в Москве на Останкинской телебашне планируют показывать ролик с персонажами мультсериала «Фиксики».