В Челябинске телебашню украсят воздушными шарами

Отметим, что Челябинск — не единственный город, где будет праздничная подсветка. РТРС оформит башни и мачты десятке населенных пунктов, среди которых Великий Новгород, Казань, Оренбург, Уфа и так далее. А, например, в Москве на Останкинской телебашне планируют показывать ролик с персонажами мультсериала «Фиксики».