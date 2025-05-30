В центре Омска появилась тематическая клумба к 80-летию Победы

В сквере у Тарских ворот в центре Омска высадили тематическую клумбу, посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Цветник украсили символичные элементы: журавль, георгиевская лента и цифра «80», которая станет напоминанием о юбилейной дате для жителей и гостей города.
Клумба создается с использованием ярких цветов, таких как цинерария, бархатцы и петуния. Для создания четких контуров рисунка используется мраморная крошка. По словам организаторов, запасов местных питомников не хватило, поэтому часть цветов пришлось доставить из Тюмени.
В ближайшие дни работа над клумбой будет завершена — останется только выложить цветами Георгиевскую ленту.
Напомним, что украшение Тарской улицы к памятным датам стало доброй традицией. В прошлом году здесь разбили клумбу, посвященную Году семьи, а в 2023-м — цветник с изображением Голубя мира.
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