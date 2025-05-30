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Как воронежцам встретить лето

Рассказываем о главных событиях Воронежа и области.

31 мая.

Театр оперы и балета.

18:00 | Мюзикл «Дамских дел мастер» | 12+

Никитинский театр.

18:00 | Спектакль «Тайные виды на гору Фудзи» | 18+

Камерный театр.

18:00 | Танцевальный спектакль «Легкость бытия» | 16+

20:00 | «Женщины, которые осмеливаются» | 16+

Воронежская филармония.

18:00 | Закрытие сезона. Солисты: Андрей Коробейников (фортепиано), Юлия Проняева (меццо-сопрано) | 12+

Дворцовый комплекс Ольденбургских.

14:00 | Дворцовый weekend | 0+

18:00 | Концерт «Любимая классика во дворце. Весна» | 0+

Музей-заповедник «Костёнки».

10:00 | Аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+

10:00 | Осмотр постоянной экспозиции музея | 6+

13:00 | Обзорная экскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+

14:00 | Лекция «Археология. От пыльных раскопов до света музейных витрин» | 6+

15:00 | Театрализованная экскурсия «Оживший каменный век» | 6+

1 июня.

Театр оперы и балета.

11:00 | Экскурсия «Волшебный мир театра» | 4+

12:00, 18:00 | Балет-сказка «Муха-Цокотуха» | 0+

Никитинский театр.

18:00 | Спектакль «Куда пропал прекрасный принц» | 12+

Воронежский академический театр драмы им. А. Кольцова.

18:00 | «Вишневый сад» | 12+

Кольцовский сквер.

18:00 | Проект «Лето в Кольцовском сквере». Музыкально-литературный лекторий | 6+

Дворцовый комплекс Ольденбургских.

14:00 | Дворцовый weekend | 0+

Зеленый театр.

17:00 | Мультконцерт | 0+

Музей-заповедник «Костёнки».

10:00 | Праздничная программа «Детский день в Костенках» | 6+

11:15 | Пешая экскурсия «Костёнки без Палеолита» | 6+

15:00 | Театрализованная экскурсия «Оживший каменный век» | 6+