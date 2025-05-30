Как воронежцам встретить лето

31 мая.
Театр оперы и балета.
18:00 | Мюзикл «Дамских дел мастер» | 12+
Никитинский театр.
18:00 | Спектакль «Тайные виды на гору Фудзи» | 18+
Камерный театр.
18:00 | Танцевальный спектакль «Легкость бытия» | 16+
20:00 | «Женщины, которые осмеливаются» | 16+
Воронежская филармония.
18:00 | Закрытие сезона. Солисты: Андрей Коробейников (фортепиано), Юлия Проняева (меццо-сопрано) | 12+
Дворцовый комплекс Ольденбургских.
14:00 | Дворцовый weekend | 0+
18:00 | Концерт «Любимая классика во дворце. Весна» | 0+
Музей-заповедник «Костёнки».
10:00 | Аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+
10:00 | Осмотр постоянной экспозиции музея | 6+
13:00 | Обзорная экскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+
14:00 | Лекция «Археология. От пыльных раскопов до света музейных витрин» | 6+
15:00 | Театрализованная экскурсия «Оживший каменный век» | 6+
1 июня.
Театр оперы и балета.
11:00 | Экскурсия «Волшебный мир театра» | 4+
12:00, 18:00 | Балет-сказка «Муха-Цокотуха» | 0+
Никитинский театр.
18:00 | Спектакль «Куда пропал прекрасный принц» | 12+
Воронежский академический театр драмы им. А. Кольцова.
18:00 | «Вишневый сад» | 12+
Кольцовский сквер.
18:00 | Проект «Лето в Кольцовском сквере». Музыкально-литературный лекторий | 6+
Дворцовый комплекс Ольденбургских.
14:00 | Дворцовый weekend | 0+
Зеленый театр.
17:00 | Мультконцерт | 0+
Музей-заповедник «Костёнки».
10:00 | Праздничная программа «Детский день в Костенках» | 6+
11:15 | Пешая экскурсия «Костёнки без Палеолита» | 6+
15:00 | Театрализованная экскурсия «Оживший каменный век» | 6+