За какие услуги и лекарства можно вернуть часть потраченных денег

При этом бухгалтер-эксперт обратила внимание, что если у предпринимателя есть дополнительные доходы, облагаемые по обычной ставке НДФЛ, например, от сдачи квартиры в аренду, работы по совместительству, — он может получить вычет на эту часть уплаченного налога.