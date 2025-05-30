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Более 162 тонн мяса птицы экспортировали из Ростовской области

Восемь партий мяса птицы отправили на экспорт из Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

С 19 по 23 мая 2025 года в Ростовской области на экспорт в другие страны оформили восемь партий мяса птицы общим весом более 162 тонн. Об этом сообщает управление Россельхознадзора.

— Товар проверили в лаборатории, он полностью соответствовал требованиям стран-импортеров. В Абхазию отправили более 16 тонн, в Бенин — 27 тонн, в ОАЭ — 54 тонны, в Саудовскую Аравию — 26 тонн, в Таджикистан — свыше 38 тонн, — перечислили в Россельхознадзоре.

Разрешение на вывоз было выдано в системе «Аргус». Нарушений в части законности происхождения мяса не зафиксировали.

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