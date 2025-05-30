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СКР начал проверку из-за возможных нарушений в ВК «Нова» из Самарской области

По одной из версий, правоохранители заинтересовались местным волейбольным клубом из-за проблем с зарплатами.

По одной из версий, правоохранители заинтересовались местным волейбольным клубом из-за проблем с зарплатами.

Следком организовал проверку по соответствующей уголовной статье. Также, возможно, к работе подключились другие надзорные ведомства из-за потенциальных нарушений трудового законодательства. Об этом пишет «Волга Ньюс».

«МК в Самаре» обратился за комментарием в команду.

«К сожалению, не владею такой информацией, поэтому проконсультировать вас в этом вопросе не могу. Так что пока без комментариев», — сказал пресс-атташе «Новы» Сергей Кочкин.

Минувший сезон волжане закончили на предпоследней 14-й строчке в таблице с 17 очками. Ранее клуб покинули несколько игроков. Например, недавно объявили об уходе доигровщика Никиты Аксютина.

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