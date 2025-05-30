Создан материал для масок и респираторов, задерживающий 98% бактерий

«Ученые ПНИПУ разработали фильтрующий материал на основе угольной ткани и меди, способный обеспечить 98%-ю защиту от бактерий. Продукт предназначен для использования в масках, респираторах или фильтрах-поглотителях и будет полезен медицинским учреждениям, химическим лабораториям и производствам с высокими требованиями к стерильности воздуха», — сообщили в вузе.