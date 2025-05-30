В Татарстане с 5 июня открывается прием заявлений на охоту на сурка-байбака. Речь идет об общедоступных охотничьих угодьях. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета республики по биоресурсам.
Сам сезон охоты стартует 15 июня и продлится до 30 сентября. Получить разрешение можно в любом филиале МФЦ Татарстана, независимо от выбранного района. Для оформления заявки нужно иметь при себе паспорт, охотничий билет и соответствующее заявление. Также придется предоставить квитанции об оплате госпошлины в 650 рублей и сбора за пользование животными — 60 рублей.
При этом были еще определены лимиты для охотников. Так, в Бавлинском районе нормы допустимой добычи составляют 60 особей, Лениногорском районе — 160 особей, Ютазинском районе — 40 особей.
Ранее жителям Татарстана рассказали, в каких лесах республики можно встретить медведя. Охота на это животное по-прежнему запрещена.