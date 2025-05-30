В Татарстане с 5 июня открывается прием заявлений на охоту на сурка-байбака

Сам сезон охоты стартует 15 июня и продлится до 30 сентября. Получить разрешение можно в любом филиале МФЦ Татарстана, независимо от выбранного района. Для оформления заявки нужно иметь при себе паспорт, охотничий билет и соответствующее заявление. Также придется предоставить квитанции об оплате госпошлины в 650 рублей и сбора за пользование животными — 60 рублей.