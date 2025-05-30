Должники по алиментам — в зоне повышенного внимания

25 мая в России начал свою работу реестр должников по алиментам. В нем собраны данные о горе-родителях, игнорирующих финансовые обязательства перед родными детьми. Информация из этого списка уже доступна любому пользователю сети Интернет, а для работодателей проверка сотрудников в новой системе станет обязательной.
В канун Дня защиты детей мы встретились с главным судебным приставом Пермского края Александром Малюшкиным, чтобы узнать, кого внесут в «позорный список», чем это грозит и какими способами сотрудники органа принудительного исполнения могут заставить гражданина исполнить родительский долг.
— Александр Сергеевич, по чьей инициативе был создан реестр должников по алиментам и чьи персональные данные попали в него?
— Новый цифровой ресурс был разработан по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина в рамках реализации задачи по защите материнства и детства. На данный момент это одна из ключевых целей не только нашего ведомства, но и всего государства. Реестр призван стать реальным инструментом давления на неплательщиков, он поможет сформировать мнение о том, что уклонение от алиментов — социально неприемлемое и порицаемое обществом поведение.
На электронной платформе в реальном времени размещаются данные тех граждан, кто принципиально уклоняется от обязательных выплат детям и другим иждивенцам. Но стоит учесть, что на виртуальной доске позора собрана информация только о злостных неплательщиках. Тех, кто уже привлекался к административной или уголовной ответственности, а также о тех, кто находится в розыске. ФИО таких неплательщиков, сумма долга отражаются на сайте до момента полного погашения финансовых обязательств.
Если долг перед взыскателем полностью выплачен, то информация будет удалена из реестра. Также данные о злостном алиментщике будут исключать в случае его смерти или признания без вести пропавшим. А в том случае, если фигурант из списка находится в розыске, вся информация о нем исчезнет, когда его обнаружат. Обо всех этих изменениях должник будет уведомлен через личный кабинет на портале «Госуслуги».
— А какое место в создании реестра отведено судебным приставам?
— Новая информационная платформа по отслеживанию должников функционирует на базе официального сайта ФССП России. При этом на нем будет аккумулироваться информация не только из нашей службы, но и данные из судов. Доступ к цифровому реестру является общедоступным и не требует специальной регистрации.
Таким образом, получать актуальные и подлинные сведения о должнике сможет любое заинтересованное лицо. Новый цифровой ресурс станет неотъемлемой частью банка данных исполнительных производств, который уже много лет функционирует на официальном сайте ФССП России.
— Александр Сергеевич, реестр только заработал, но вы уже можете сказать, какие именно люди в него попадают, есть ли у них что-то общее?
— Да, мы ежегодно обновляем и уточняем статистические данные о неплательщиках. И если составлять социальный портрет должника по алиментам в Пермском крае, то выяснится, что 79,5% — мужчины, соответственно, оставшиеся 20,5% — женщины.
Среди представителей сильной половины человечества самый молодой неплательщик — 18-летний юноша из г. Краснокамска, а самому старшему 73 года. Известно, что это житель г. Перми. Таким образом, средний возраст должника — 45,5 года.
Этот же возраст является средним и у женщин. В городах Кунгуре, Усолье, Березники и Лысьве проживают самые молодые неплательщицы — им всего по 19 лет, а самой возрастной нарушительнице из Пермского края 59 лет, она проживает в Бардымском районе.
Получается, что большинство алиментообязанных граждан достаточно молодые и вполне трудоспособные. Вот только работать и содержать своих детей в добровольном порядке они, к сожалению, не хотят. Но у судебных приставов достаточно большой арсенал, чтобы принудить несознательных родителей исполнять свои обязанности.
— Расскажите подробнее, что же ждет гражданина, который решил уклоняться от финансовой помощи своим детям?
— Во-первых, основная задача не только судебных приставов, но и всей судебной системы в целом не наказать должника, а убедить его выполнять свой долг. Мы работаем над тем, чтобы человек понял, что алименты — не наказание, не повинность, а вполне естественное явление. Во-вторых, санкции идут по нарастающей, чтобы у несознательных родителей было время осознать неправомерность своего поведения, изменить его, исправить свои ошибки.
Таким образом, первое, с чем столкнется гражданин, который перестал исполнять свои родительские обязанности, — ряд крайне неприятных запретов и ограничений. У него арестуют банковские счета, имущество — движимое и недвижимое, ограничат в праве выезда за пределы России.
Если должник уклоняется от уплаты алиментов два или более месяца, то судебный пристав составляет на него административный протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Итогом разбирательства может стать либо арест на срок от 10 до 15 суток, либо штраф в размере 20 тысяч рублей, который плюсуется к сумме задолженности, либо обязательные работы на срок до 150 часов. Все зависит от обстоятельств правонарушения.
В Прикамье практика привлечения алиментщиков к административной ответственности складывается следующим образом. В 2024 году по результатам рассмотрения административных дел судами к ответственности привлечены 2 347 алиментщиков, большинство из них подвергнуто наказанию в виде обязательных работ и административного ареста. За 4 месяца 2025 года судебными приставами Пермского края в отношении алиментообязанных родителей возбуждено 890 административных дел. Большая их часть уже рассмотрена судами: 749 должников подвергнуты обязательным работам, 98 — административному аресту, 23 гражданам назначен административный штраф.
Если же данные меры не оказывают на алиментщика должного воздействия, тогда родителю грозит уже уголовное наказание.
— Сколько прикамцев за 2024 год и начало этого года были привлечены к уголовной ответственности за отказ помогать своим детям?
— За прошлый год дознавателями ГУФССП России по Пермскому краю было возбуждено 1 478 уголовных дел по ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей». По результатам их рассмотрения судами Пермского края вынесено 1 343 обвинительных приговора. За 4 месяца.
2025 года в отношении неплательщиков алиментов возбуждено уже 540 уголовных дел. Приговорами судов 335 граждан признаны виновными в совершении преступления против собственных детей, 10 из них на сегодняшний день отбывают наказание в местах лишения свободы.
До возбуждения уголовного дела судебные приставы с должниками тщательно работают. Не в наших интересах отправлять неплательщиков в места лишения свободы, для обеих сторон исполнительного производства гораздо лучше, когда человек встает на путь исправления, начинает работать и выплачивать алименты, перестает скрываться от своих долгов. Угроза наказания должна заставить задуматься не о бегстве от своих обязательств, а о том, чтобы исправно исполнять родительские обязанности. Ведь, избегая выплат, должник в большинстве случаев избегает и своих детей, не общается с ними, не воспитывает, теряет связь с ребенком, которую в будущем непросто будет восстановить.
— А как поступают с теми алиментщиками, которые предпринимают попытки исчезнуть из поля зрения ваших коллег? Как их ищут?
— Таких нарушителей мы объявляем в розыск. Тут уже сотрудник действует либо самостоятельно, если у него есть информация о предполагаемом местонахождении гражданина, либо обращается за помощью к смежным ведомствам. Содействуют полиция, другие регистрирующие органы — их централизованные и оперативно-справочные учеты помогли найти многих должников. С начала года судебным приставам удалось найти 263 граждан, избегающих своих родительских обязанностей.
Если в течение года, несмотря на все исполнительно-розыскные мероприятия, человека найти не удается, судебный пристав уведомляет взыскателя о том, что тот может обратиться в суд с заявлением о признании должника безвестно отсутствующим. Если суд примет такое решение,
то несовершеннолетние дети и нетрудоспособные иждивенцы смогут получать государственную пенсию по потере кормильца.
— Насколько все эти меры правового давления на должников эффективны в нашем регионе?
— На сегодняшний день на исполнении в подразделениях ГУФССП России по Пермскому краю находится более 16,8 тысячи исполнительных производств о взыскании алиментных платежей.
С января по апрель текущего года мерами принудительного исполнения в пользу детей взыскано порядка 569 млн рублей, это почти на треть больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Для повышения эффективности работы в данном направлении мы продолжаем работать в тесной связке с другими правоохранительными и надзорными органами. Сейчас благодаря новому инструменту — реестру алиментщиков к работе с ними подключатся работодатели должника. Они должны проверять всех своих сотрудников на наличие задолженности.
по алиментам. Если в коллективе будет выявлен злостный неплательщик, то информация о нем передается в подразделение ведомства, где ведется исполнительное производство. Эта информация также доступна на электронном ресурсе.