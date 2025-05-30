Должники по алиментам — в зоне повышенного внимания

До возбуждения уголовного дела судебные приставы с должниками тщательно работают. Не в наших интересах отправлять неплательщиков в места лишения свободы, для обеих сторон исполнительного производства гораздо лучше, когда человек встает на путь исправления, начинает работать и выплачивать алименты, перестает скрываться от своих долгов. Угроза наказания должна заставить задуматься не о бегстве от своих обязательств, а о том, чтобы исправно исполнять родительские обязанности. Ведь, избегая выплат, должник в большинстве случаев избегает и своих детей, не общается с ними, не воспитывает, теряет связь с ребенком, которую в будущем непросто будет восстановить.