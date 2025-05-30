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Бассейны в рамках проекта «Лето в Москве» начнут работать 1 июня

Свыше 30 бассейнов под открытым небом в рамках проекта «Московские сезоны» начнут работать в столице с 1 июня. Жители и гости города уже имеют возможность забронировать время посещения зон для плавания на фестивальных площадках и в большинстве парков.

Источник: Михаил Терещенко/ТАСС

Отдыхающие смогут с комфортом провести время около бассейнов, возле которых расположат шезлонги, зонтики, раздевалки, туалеты и душевые. Кроме того, для удобства будут работать пункты проката полотенец и бары, где любой желающий сможет подкрепиться. При этом горожанам не стоит беспокоиться о безопасности во время купания. Поступающая вода проходит специальный процесс фильтрации, а также этап подогрева.

— Прошлым летом бассейны под открытым небом стали очень популярным местом отдыха — их посетили около 900 тысяч человек, — передает официальный портал мэра Москвы.

Посвященное началу проекта «Лето в Москве» мероприятие состоялось 29 мая на Болотной площади. К нему присоединились представители нескольких городских ведомств, столичные бизнесмены и журналисты. Они обсудили программу предстоящего сезона. 8 июня на территории Бульварного кольца столицы впервые пройдет фестиваль ходьбы и бега «10 000» шагов — для участников любого возраста и уровня подготовки состоятся спортивная и развлекательная программы.