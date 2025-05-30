Бассейны в рамках проекта «Лето в Москве» начнут работать 1 июня

Отдыхающие смогут с комфортом провести время около бассейнов, возле которых расположат шезлонги, зонтики, раздевалки, туалеты и душевые. Кроме того, для удобства будут работать пункты проката полотенец и бары, где любой желающий сможет подкрепиться. При этом горожанам не стоит беспокоиться о безопасности во время купания. Поступающая вода проходит специальный процесс фильтрации, а также этап подогрева.